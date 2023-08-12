Malatya'da freni patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan bir otomobil takla attı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.