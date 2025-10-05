Haberler

Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 7 Konteyner İş yerine Çarptı

Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 7 Konteyner İş yerine Çarptı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarparak kazaya neden oldu. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 KS 076 plakalı kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.

Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun konteyner iş yerlerine çarpmadan önce yol kenarındaki ağaçlara çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
