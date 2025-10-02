Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı.

Paşaköşkü Mahallesi'nde, M.M. idaresindeki 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarptı ve devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi." dedi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, freni arızalanan hafriyat yüklü kamyonun 15 araç ile 1 iş yerine çarptığı, 5 kişinin hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, olaya ilişkin gerekli tahkikata başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.