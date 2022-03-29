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Malatya'da FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Güncel, Haberler

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