Malatya'da feribota yolcu taşıyan otobüs gölete düştü
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren otobüs Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel