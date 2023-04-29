Malatya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle boşaltılan iş yeri ve evlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle boşaltılan iş yeri ve evlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda devriye, sabit ve şok uygulamalarla şüpheli kişi ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir pikapta yapılan aramada, unlu mamul imalatında kullanılan çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi, şüpheliler H.Y, V.Y, ve K.Y, gözaltına alındı.

Cezmi Kartay Caddesi'nde ise alınan arama kararına istinaden bir araçta yapılan aramada kar maskesi, bot, 2 kesici alet, plazma televizyon, şarjlı matkap, tornavida ile bir kutu içerisinde ziynet eşyaları ve 5,10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler M.P, V.E, M.D, ve İ. T, gözaltına alındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kavaklıbağ Mahallesi'nde bir binadan su saati hırsızlığı yaptığı iddia edilen H.D. de yakalandı.

Kentin farklı noktalarında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.