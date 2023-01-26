Malatya'da etkili oldu: Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü Malatya'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Malatya'da etkili oldu: Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü

MALATYA - Malatya'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Malatya'da son 10 gürdür etkisini arttıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı etkisini arttırarak sürdürürken Malatya- Kayseri karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kentte etkisini sürdüren yoğun sisin bir süre daha etkisini devam ettirmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.