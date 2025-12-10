Malatya'da 67 araç emniyet ve jandarma teşkilatına törenle tahsis edildi

Malatya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete alım töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen yen araçların hizmete alım törenin de yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için araç ve donanımların en üst seviyeye çıkarılmasının temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin sahip olduğu imkan, kapasite ve yetişmiş insan gücüyle dünyada kendinden söz ettiren teşkilatlara dönüştüğüne işaret eden Yavuz, "Açıkçası bu devlet hiç bu kadar güçlü olmadı. Biz daha güçlü olmalıyız o ayrı bir konu, buna da çalışacağız." dedi.

Yeni araçların hizmete alınmasının onur ve sevincini paylaştıklarını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Malatya geçmişle kıyaslandığında daha huzurlu ve güvenli bir kent. Belki istediğimiz başarıyı elde edemediğimiz tek alan ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları oldu. Her trafik kazası haberi aldığımda içim yanıyor. Buradan herkese seslenmek istiyorum lütfen trafik kurallarına uyun. Çünkü tecrübeyle bunlar denenmiştir, sınanmıştır. 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' derler. Biz trafik kurallarına uymaya devam edelim ki hem sevdiklerimizi koruyalım hem de başkalarının sevgililerine zarar vermeyelim."

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması görevinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için teknolojik donanımların araç ve gereçlerin yenilenerek modernize edilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Burhan Gökçen kurdele kesti.

Araçlar konvoy halinde tören alanından ayrıldı.