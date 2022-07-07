Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 10. katında 9 kişinin bindiği asansör kabini henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.
Kazada yaralanan 2 kişi durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asansördeki diğer kişilerin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
AA / Volkan Kaşik - Güncel