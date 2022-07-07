Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 10. katında 9 kişinin bindiği asansör kabini henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Kazada yaralanan 2 kişi durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asansördeki diğer kişilerin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Bostanbaşı Yeşilyurt Çiftlik Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title