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Malatya'da dolu yolları kapattı

Malatya'da dolu yolları kapattı

Güncel Haberler

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonra ilçe beyaza bürünürken, ulaşımda zorluklar yaşandı çok sayıda araç yolda kaldı.

Malatya'da dolu yolları kapattı

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonra ilçe beyaza bürünürken, ulaşımda zorluklar yaşandı çok sayıda araç yolda kaldı.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Hekimhan ilçesi ve çevresinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verirken, Güzelyayla ile Kurşunlu Mahallelerinde yollar beyaza büründü, ulaşımda zorluklar yaşandı.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde iş makileri ile çalışmalar başlatılırken, bazı noktalar da ise sel oluştu.

Yağış sonrası ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ekiplerin başlatmış olduğu çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hekimhan Tragger Malatya Güncel Haberler

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