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Malatya'da Dolu, Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi

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Malatya'da etkili olan dolu yağışı, özellikle kayısı bahçelerinde büyük zarara yol açtı. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve yetkililerden acil hasar tespit çalışmalarına başlanmasını talep etti.

Malatya'da kayısıyı dolu vurdu

Başkan Karademir: "Zarar büyük"

MALATYA - Malatya'da dün gece etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, zararın büyük olduğunu belirterek çiftçilerin desteklenmesini istedi.

Malatya'da dün gece etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi. Kent genelinde etkili olan dolu yağışı özellikle Akçadağ, Arguvan, Battalgazi,Yazıhan, Yeşilyurt ilçelerindeki bazı kayısı bahçelerinde büyük zarara neden oldu.

Yeşilyurt Kırkpınar Mahallesi'nde dolu yağışında etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yapan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, zararın büyük olduğunu kaydederek, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bir afet ile karşı karşıya olunduğunu aktaran Karademir, çağla döneminde olan kayısıda ürünlerin yerlerde olduğunu ifade etti.

Kayısının Malatya ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Karademir yetkili kurumların hızlıca harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başlanılmasını beklediklerini söyledi.

Kayısı üreticileri ise zararlarının büyük olduklarını kaydederek, yetkilerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Güncel
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