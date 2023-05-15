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Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Güncel Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarlasını süren Mehmet Tan (66) idaresindeki 44 HU 987 plakalı traktör Hartut Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. ??????

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Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Mehmet Tan Akçadağ Malatya Güncel Haberler

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