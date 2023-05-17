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Malatya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesut Avcı (43) yönetimindeki 02 ACY 874 plakalı tır, Adıyaman- Malatya kara yolunun Kapıdere Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan tırda sürücü hayatını kaybetti.

Avcı'nın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Doğanşehir Mesut Avcı Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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