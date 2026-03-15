Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 60 ACG 229 plakalı otomobil, Suçatı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki S.K. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.