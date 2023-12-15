Malatya'da depremzedeleri dolandıran zanlı tutuklandı

Malatya'da depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 banka/kredi kartı, 5 hard disk, 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Malatya'da, depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeleri sahte sosyal medya hesaplarıyla konteyner satışı yaparak dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlılardan birinin Mersin'de bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 banka/kredi kartı, 5 hard disk, 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Malatya'ya getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.