Üye Girişi
Haberler

Malatya'da depremzedeleri dolandıran zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'da depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 banka/kredi kartı, 5 hard disk, 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Malatya'da, depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeleri sahte sosyal medya hesaplarıyla konteyner satışı yaparak dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlılardan birinin Mersin'de bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 banka/kredi kartı, 5 hard disk, 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Malatya'ya getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya Akçadağ Banka Dolandırıcılık Tutuklama Cezaevi Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title