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Malatya'da Depremzedeler Oy Kullanıyor

Malatya'da Depremzedeler Oy Kullanıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da genel seçimler için depremzede seçmenler, oy kullanma işlemine başladı. Kentte depremzede seçmenlerin bazıları okullarda bazıları ise belirlenen konteynerlerde oylarını kullanıyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen Malatya'da genel seçimler için depremzede seçmenler, oy kullanma işlemine başladı. Kentte depremzede seçmenlerin bazıları okullarda bazıları ise belirlenen konteynerlerde oylarını kullanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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