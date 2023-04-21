MALATYA'DA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN 'BİLİM ATÖLYESİ' KURULDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'da, çocuklar için bilim atölyesi kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da, Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Kültür Derneği desteğiyle 3 günlük eğitimde biyolojiden kimyaya çocukların bilimsel farkındalığını arttıracak birçok deney gerçekleştiren ekip, elde ettikleri mum, sabun gibi ürünleri çocukların annelerine hediye etmesini sağlayarak mutlu olmasını sağladı. Çevre bilinci eğitimleri verilen çocuklar, mini etkinliklerle çöplerin dönüşüme atılması sıfır atık projeleri gerçekleştirilmesi öğretildi. Girişimcilik ve Liderlik atölyeleri, bilim gösterileri yaptı.

Her yaranın eğitimle sarılacağına inandığını belirten Kafkas Üniversitesi Öğrencisi Elif Nur Pala, çocuklara bilim farkındalığı oluşturmak, ve bir anda olsa yaşadıkları tramvayı unutturmak için bir deney atölyesi yaptıklarını, çocuklar çok mutlu oldular eğitimlerinin aksamaması için bir şeyler yapmak gerektiğini, bilimle çocukları tanıştırmak ve yaraları sarmak için Malatya'da olduklarını söyledi.

Bilimsenol Platformu Kurucusu Emir Belli, Malatya'da ki Çadır Kent'te gönüllüleriyle birlikte yaraları bilimle sarmaya geldiklerini, burada bilim atölyeleri yaptıklarını, kimya, biyoloji atölyeleri, girişimcilik ve liderlik atölyeleri yaptıklarını, bilimde fırsat eşitliği yaratarak çocuklara ilham olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Çocuklar ise eğitimlerden ve deneylerden son derece memnun olduklarını kaydetti.