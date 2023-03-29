Malatya'da depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Mehmet Salih Camii'nin minaresinin yıkılmasına karar verdi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.
Kaynak: AA / Güncel