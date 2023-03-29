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Malatya'da depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Malatya'da depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Mehmet Salih Camii'nin minaresinin yıkılmasına karar verdi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mehmet Salih Darende Malatya Güncel Haberler

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