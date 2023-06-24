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Malatya'da depremden etkilenenlere 338 geçici iş yeri teslim edildi

Malatya'da depremden etkilenenlere 338 geçici iş yeri teslim edildi

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı. Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Malatya Deprem Güncel Haberler

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