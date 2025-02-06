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Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Malatya 6 Şubat Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yaşamını yitirenler anıldı. Katılımcılar, 100. Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Alt Geçidi'ne kadar meşale ve dövizlerle yürüdü.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına yürüyüş düzenlendi.

Malatya 6 Şubat Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Katılımcılar, meşale ve dövizlerle 100. Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Alt Geçidi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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