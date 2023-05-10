Malatya'da depremde hasarlı binanın çatısında yangın çıktı

Malatya'da depremde hasar aldığı için boşaltılan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 'orta hasarlı' raporu verilen 6 katlı Şenol Apartmanı'nın çatısından bugün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

"VATANDAŞLARIMIZ ORTA VE AĞIR HASARLI BİNALARA GİRMESİNLER"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyararak şunları söyledi:

"Buralarda yanıcı ve hemen tutuşabilen maddeler serbest durumda, dolayısıyla izmaritten bile yangın çıkabiliyor. Bu türlü binalarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız bir saattir müdahale ediyor ve soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Müdahale ederken çatıdan malzemeler de düşmeye devam ediyor. Bu binalara güvenliğimiz açısından yaklaşmamamız gerekiyor. Ağır hasarlı binalara girmek doğru değil. Orta hasarlı binalardan eşyalarını alan vatandaşlarımız elektrik aksamlarına dikkat etsinler, sigara izmariti atmasınlar ve herhangi bir yanıcı, yakıcı maddeyle yaklaşmasınlar."

"ÇOCUKLARIMIZI ÇADIR, KONTEYNER VE EVLERDE YALNIZ BIRAKMAYALIM"

Son günlerde çadır yangınlarının arttığına da dikkat çeken Katipoğlu, şöyle konuştu:

"Normal şartlarda çadırlarda elektrik tesisatının olmaması gerekiyor. Sadece aydınlatma olabilir ama biz onda da şarjlı cihazları öneriyoruz. Elektrik sistemi çekmesinler. Soba yakmışlarsa çadırı boş bırakmasınlar ve sobanın söndüğünden emin olsunlar. Isıtıcı varsa söndüğünden ve düşmeyeceğinden emin olmaları gerekiyor. Küçük çocukları çadırlarda yalnız bırakmayalım. Doğanşehir ilçesi ve Hanımınçiftliği Mahallesi'nde 1,5 aylık ve 4 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti. Anne babalara uyarıda bulunmak istiyorum; çocuklarımızı çadır, konteyner ve evlerde yalnız bırakmayalım."