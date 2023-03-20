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MALATYA'DA DEPREMDE 3 KATI ÇÖKEN 12 KATLI BİNA, KONTROLLÜ YIKILDI

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MALATYA'da, Elbistan merkezli ikinci depremde ilk 3 katı çöken 12 katlı bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

MALATYA'da, Elbistan merkezli ikinci depremde ilk 3 katı çöken 12 katlı bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Asur Sitesi'ndeki 12 katlı binanın ilk 3 katı, ikinci depremde çöktü. Her bir dairesi 2 milyon TL'ye satılan ve satış ilanında 'Bina son deprem yönetmeliğine uygun olup, tüm malzemeler 1. sınıf kaliteli ve işçilik ile tamamlanmıştır' ifadesi yer alan binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çökmenin ardından bina için yıkım kararı verildi. Ekipler, bugün binada kontrollü yıkım gerçekleştirdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Yeşilyurt Elbistan Malatya Güncel Haberler

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