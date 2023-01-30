Malatya'da darbettiği eşinin yanındaki kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
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Malatya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini darbedip yanındaki kişiyi bıçakladı.
Malatya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini darbedip yanındaki kişiyi bıçakladı.
Çöşnük Mahallesi Hoca Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi S.İ. ile karşılaşan F.İ. tartıştığı eşini darbetti.
Eşinin yanındaki E.K'yi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel