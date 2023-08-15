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Malatya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kayısı ve ceviz bahçeleri zarar gördü.

Malatya'daki yangın kontrol altına alındı

MALATYA Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saatlerinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde dağlık ve bahçelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında çok sayıda kayısı ve ceviz bahçelerinde zarar verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Hekimhan İtfaiye Malatya 3. Sayfa Güncel Haberler

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