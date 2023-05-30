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Malatya'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Güncel Haberler

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verdi. Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü.

Malatya'da dolu yağışı etkili oldu

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verdi.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Hekimhan ilçesi ve çevresinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verdi. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması beklenirken, yetkililer ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Hekimhan Malatya Güncel Haberler

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