Malatya'da Çay Taşıyan Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Malatya'da çay taşıyan Osman Katar, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı.

MALATYA'da, çay taşırken otomobilin çarptığı Osman Katar (51), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G. (32) yönetimindeki 44 AFH 160 plakalı otomobil, çay taşıdığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Katar'a çarptı. Katar, otomobilin altında yaklaşık 30 metre sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Katar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mustafa G. ise gözaltına alındı.