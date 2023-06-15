Malatya'da Çadırda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir parkta çadırda kalan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Malatya'da kaldığı çadırda silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki şahıs göğsünden yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çadırda kalan E.U.'nın (37) yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yanında getirdiği tabanca ile E.U.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs kısmına isabet alan şahıs yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA