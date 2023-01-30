Malatya'da buzlanmayı önleyen beton plak geliştirildi

MALATYA - Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından havaalanı pistleri ile karayollarındaki don ve buzlanmayı önleyen karma lifli beton plak geliştirildi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Kazım Türk ve Prof. Dr. Paki Turgut tarafından geliştirilen ve patenti alınan beton plakla havaalanı pistleri ile karayollarındaki donma ve buzlanma riskinin en aza indirilmesi bekleniyor.

Başarırsak Malatya Havalimanında uygulamasını yapacağız

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydeden İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Türk, "Çalışmalarımız daha çok lisansüstü veya proje düzeyinde. Çalışma alanımız karma lif içeren kendinden yerleşen beton inovatif betonlar üzerinde çalışıyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptık hem malzeme düzeyinde hem de beton elemanlar üzerindeki etkisi özellikle eğitim elemanları üzerinde. Biz karma lifli betonun ısınabilme durumunu da inceledik ve gördük ki özellikle farklı boy ve narinlikte lif içeren kendinden yerleşen betonun ısınabilme özelliğinin de olduğunu, üzerindeki karı ve buzu eritebilecek düzeyde bir ısınabilme özelliğinin olduğunu bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Paki Turgut ile birlikte yaptığımız çalışmalarda gördük. Bunun üzerine Türk Patent Marka kurumuna patent başvurusu yaptık. Karma lifli kendine yerleşen betonların hava yolları ve karayollarındaki kar ve buzlanmanın önlenmesine yönelik ısınabilen beton patent başvurusunda bulunduk. 2018 yılında yaptığımız başvuru 2021 yılında tescillendi. Biz çalışmalarımızı durdurmadık şimdi de bir TÜBİTAK projesi de yazdık. Bunun uygulanmasına yönelik projeyi de yazdık. Amacımız bunu ülkemizde özellikle havaalanı pistlerindeki kar ve buzlanmalardan dolayı uçak rötarlarını ekonomiye getirdiği yükü kaldırmak ve özellikle havaalanı pistlerinde kimyasallarla çok zahmetli ve pahalı olan kar ve buzlanmanın ortadan kaldırılmasını daha pratik daha uygulanabilir daha sürdürülebilir yöntemlerle ısınabilen betonla çözmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine Amerika'da çok yoğun çalışmalar var. Bu sunmuş olduğumuz projesi de kabul görürse projenin arazide uygulanmasını yapacağız. Başarırsak Malatya Havalimanında uygulamasını yapacağız" dedi.

"Ülkemiz açısından önemli bir proje"

Geliştirilen betonun karayollarında özellikle trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde kullanılabileceğini ifade eden Türk, "Türkiye de ilk defa olacak havaalanı pistlerinde ısınabilen betonun uygulanması. Bizim betonun kendine yerleşen beton olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani herhangi bir vibratör uygulamasına tabi tutulmadığı için bu beton lifler çok daha düzgün ve çok daha üniform bir şekilde dağılıyor ve yönleniyor. Bu da betondaki elektriksel iletkenliğin bütün beton elemanın yüzeylerinde daha üniform bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bu anlamda mesela, ülkemiz Avrupa'da bir ülkede getirilen kum tanelerinin ısıtılarak piste serilmesi şeklinde bir uygulama yapmıştı. Oldukça zahmetli dışa müptelalığı gerektiren bir uygulamaydı. Bu çalışmayla birlikte hem dışa müptelalığı ortadan kaldırmak hem de bu zor mücadeleyi daha sürdürülebilir daha ekonomik bir çözüme ulaştırmak anlamında sunduğumuz projenin de geçmesi durumunda bunun uygulamaya geçmesiyle ülkemiz açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Karayollarında özellikle trafik ışıklarının olduğu yerlerde yaya geçitlerine yakın bölgelerde buzlanma ve kar durumlarında trafik kazasına engel olması açısından trafik ışıklarının olduğu bölgelerde kullanılabilir. Özellikle çok trafik kazalarının olduğu kara noktalar dediğimiz noktalarda, köprülerde kullanılabilir. Bütün yollarda kullanılabilmesi uygulanabilir değil ama karayolları açısından trafik kazalarının çok olduğu noktalar var oralarda bir de yaya geçitlerin önlerinde arabaların frenleme yapabilmeleri açısından kullanılabilir" diye konuştu.