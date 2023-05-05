Malatya'da Boşaltılan Bina Kendiliğinden Çöktü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü. Bina enkazı altında kalan 4 kişiden biri olan Oktay Cücün'ün cansız bedenine 2.5 saat sonra ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE 2 BUÇUK SAAT SONRA ULAŞILDI

Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, Oktay Cücün (28) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altında kalan Cücün'ün, 2.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen Cücün'ün yakınları, aldıkları acı haber sonrası sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Çöken binada son kontrollerini yapan ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Taha AYHAN/ MALATYA,