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Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Güncel Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Taşolar Mahallesi Çay yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan çalışmada cesedin Şeyho Kaçmaz'a (72) ait olduğu tespit edildi.

Kaçmaz'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Jandarma Akçadağ Malatya Çay Güncel Haberler

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