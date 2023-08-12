Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Güncel Haberler

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Yeşilyurt ilçesinin İkizce mahallesinde aynı saatte 5 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bugün, söz konusu deprem öncesinde Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde saat saat 16.39'da ve 16.40'ta iki deprem olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title