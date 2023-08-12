Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 18.18'de 9.13 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Yeşilyurt ilçesinin İkizce mahallesinde aynı saatte 5 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Bugün, söz konusu deprem öncesinde Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde saat saat 16.39'da ve 16.40'ta iki deprem olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: ANKA / Güncel