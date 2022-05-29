Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

AA - Yeter Erdine - Güncel
Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Koyunoğlu Mahallesi Sümerpark civarındaki bir sitenin demir korkuluklarından geçmeye çalışan Mete S'nin eline korkuluk demiri saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.

Mete S, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

AA / Yeter Erdine - Güncel

İtfaiye Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title