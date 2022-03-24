Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde Büyük Hüseyinbey Mahallesi iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan R.K. ile B.K. kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Şüpheliler E.H. ve B.K. suç aletiyle birlikte asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title