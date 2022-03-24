Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde Büyük Hüseyinbey Mahallesi iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan R.K. ile B.K. kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Şüpheliler E.H. ve B.K. suç aletiyle birlikte asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.