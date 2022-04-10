Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da aklen malul iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da aklen malul iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aklen malul oldukları ileri sürülen Ahmet B. (70) ile M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada kalbi üzerine üç bıçak darbesi alan Ahmet B. ağır yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title