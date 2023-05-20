Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan şüpheli tutuklandı

Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan ve bu kişilerden 100 bin 500 lira kira bedeli alan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan ve bu kişilerden 100 bin 500 lira kira bedeli alan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe TOKİ'lerde babasına ait bir ikameti 17- 19 Mayıs tarihleri arasında birbirinden habersiz 5 kişiye kiralayarak bu kişileri toplam 100 bin 500 lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin yakınında kovalamaca sunucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Malatya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Battalgazi Hisarcık 19 Mayıs Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title