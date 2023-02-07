MALATYA'DA BABA İLE 8 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yurdun dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yurdun dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi de Malatya'daki çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi. Depremin vurduğu Malatya'da, Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokağı'nda Ordu itfaiyesi ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altından küçük kızın sesini duyan ekipler, alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından Sadiye Özdemir (8) ile babası Şahin Özdemir, 25 saat kaldıkları enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

'ANNEM KAÇAMADI'

Ekiplerle telefonda konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan Sadiye Özdemir'in sözleri ise yürek burktu. Küçük kız, bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi. Sadiye Özdemir, 'Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti bahçeye inecektik. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı' dedi.