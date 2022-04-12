Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Volkan Kaşik - Güncel