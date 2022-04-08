Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel