Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Haberler

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