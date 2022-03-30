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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Güncel, Haberler

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