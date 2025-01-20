Malatya'da Araç Çarpmasıyla Vaşak Öldü
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Malatya-Adıyaman kara yolunda gerçekleşti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak araç çarpması sonucu öldü.
Malatya- Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi kesiminde bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördü.
Yaklaşınca hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladı.
Ekiplerce yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel