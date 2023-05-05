Malatya'da ambulans helikopter hizmete başladı

Malatya'da Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri hizmete başladı.

Vali Hulusi Şahin ve İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkına inen ambulans helikopteri inceledi, özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, kentin helikopter ambulansı bulunan 17 ilden biri olduğunu söyledi.

Helikopter ambulansın kentte sabit kalacağını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Tulga Hava Üssü'nde konuşlanacak, pilot ve ekibi Malatya'nın kadrosunda bulunacak. Malatya merkez ve ilçelerine hizmet verecek. Civar illerle Kahramanmaraş'ın Malatya'ya yakın ilçelerine de buradan hizmet vereceğiz. Bu hava ambulansı çok acil vakalarda, dakikalarla yarışıldığı vakalarda hastalarımızın intikalini sağlayacak. Bazı durumlarda hasta sevklerinde kullanılabilecek."

Şahin, kente gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Helikopter ambulansın kentteki sağlık hizmetlerini ileri noktalara taşıyacağını aktaran Şahin, "Tunceli, Elazığ, Bingöl gibi yakın illere de ihtiyaç durumunda buradan yardımcı olacağız." dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Selçuk Sinanoğlu ile hastane yöneticileri de helikopteri inceledi.