Malatya'da AK Parti 4, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı

MALATYA'da, 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

MALATYA'da, 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

531 bin 448 seçmene sahip Malatya'da, 1901 sandıkta oy kullanıldı. 434 bin 196 seçmenin kullandığı oylardan 426 bin 839'u geçerli sayıldı ve bu oyların 190 bin 152'sini AK Parti, 90 bin 824'ünü CHP ve 54 bin 592'sini MHP aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 4, MHP 1 ve CHP 1 milletvekilliği kazandı. 2018 yılında yapılan seçimlerde de AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekilliği kazanmıştı.