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Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü

Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü

Güncel Haberler

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kerpiç evin bir kısmı kendiliğinden çöktü. Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan ağır hasarlı tek katlı kerpiç evin bir kısmı yıkıldı. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi. Evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kerpiç evin bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan ağır hasarlı tek katlı kerpiç evin bir kısmı yıkıldı.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.

Evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Göztepe Mahallesi Kahramanmaraş Elbistan Malatya Güncel Haberler

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