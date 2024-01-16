Malatya'da ağır hasarlı evde yangın çıktı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ağır hasarlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, iki katlı ağır hasarlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece geç saatlerde Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde ağır hasar gören ve boşaltılan 2 katlı evden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenini araştırılıyor.