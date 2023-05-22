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Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü

Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü

Güncel Haberler

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın çatısı kendiliğinden çöktü.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın çatısı kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binanın çatısı, yan tarafındaki başka bir ağır hasarlı müstakil evin bahçesine yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Malatya Güncel Haberler

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