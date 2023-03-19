Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Hidayet Mahallesi Sevdam Sokak'ta bulunan iki katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.

Kentte yağışın da etkili olması sonrası binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.