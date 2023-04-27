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Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalarına bugün de devam etti.

Polis ekipleri, şehir merkezindeki Yeni Cami çevresindeki ağır hasarlı yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanları, araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Bölgede çalışmaları izleyen vatandaşlardan bazılarının, yıkım ve enkaz kaldırma anlarını cep telefonları ile kaydettikleri görüldü.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Kahramanmaraş Yeni Cami Malatya Güncel Haberler

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