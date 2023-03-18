Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Kentte "acil öncelikli" kararı bulunan binaların kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.
Battalgazi ilçesinde Hacı Abdi Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı apartman için hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.
Güvenlik önlemlerinin ardından araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede, iş makinelerince binanın kontrollü şekilde yıkımı sağlandı.
Söz konusu binada evi bulunan vatandaşlar, eşyalarını kurtarma ümidiyle çalışmaları takip etti.
Kaynak: AA / Güncel