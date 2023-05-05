MALATYA'DA AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ, ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

MALATYA'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü.

MALATYA'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE 2 BUÇUK SAAT SONRA ULAŞILDI

Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, Oktay Cücün (28) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altında kalan Cücün'ün, 2.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen Cücün'ün yakınları, aldıkları acı haber sonrası sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Çöken binada son kontrollerini yapan ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını tamamladı. (DHA)