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Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü

Güncel Haberler

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde bir binanın arka kısmı kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Malatya Güncel Haberler

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